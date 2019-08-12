Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Tahmazoğlu’nun camide ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaşması

Bayramlaşma Kurban İbadeti 

-Tahmazoğlu’nun açıklamaları
-kurban kesen vatandaşlara yardım etmesi
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camisi’nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban kesim yerlerini ziyaret etti. Burada kurban kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Tahmazoğlu, huzurlu bir bayram temennisinde bulundu. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. İlçemizin 82 farklı noktasında kasaplar ve din adamlarımız nezaretinde kesim yerleri kurduk. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza çay ve simit ikramlarında bulunduk. Şahinbey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü, Zabıta ekiplerimiz ve diğer birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramını bir kez daha yürekten kutluyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı