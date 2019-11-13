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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tahliye oldu, gece hasımları tarafından bacağından vuruldu Video

Tahliye oldu, gece hasımları tarafından bacağından vuruldu Video

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Irak 

-Polislerin çalışmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Hapishaneden tahliye olan şahıs, hasımları tarafından başka bir yerde bacağından vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı İSTANBUL

- Şişli’de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı. Bacağından silah ile yaralı olan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, gece saat 04.00 sıralarında Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden hapse giren ve dün tahliye olan C.İ. aralarında husumet olduğu kişi veya kişilerce vuruldu. Başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne getirildiği düşünülen erkek şahsın bacağından yara aldığı öğrenildi. Bacağından vurulan şahsı evinin önünde gören komşu ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şahsı sokağa bıraktıktan sonra kaçan kişi veya kişileri bulmak için başlattı.
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