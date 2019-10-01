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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi havadan görüntülendi

Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Fakülte Deprem Hatıra Fotoğrafı Toparlar Öğrenciler 


- İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı. Fakülte binaları ise havadan drone ile görüntülendi. İstanbul Valiliği, depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesinin 7 binası için tahliye kararı verildiğini açıkladı.
Kararın ardından fakülte binaları boşaltılmaya başlandı. Tahliye edilmeye başlanan diş hekimliği binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan öğretim görevlileri ve öğrenciler binadaki eşyalarını toparlarken, bazıları ise son kez kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (HK-
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