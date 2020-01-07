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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi

Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi

Tarım işçilerinin otobüslerden inerek spor salonuna girişleri

Sağanak Yağış Tarım Tarım İşçisi Karla Mücadele Harekete Geç 

-İşçilerin spor salonunda görüntüleri
-Çay ikramı
-Çocukların görüntüleri

( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yağıştan dolayı tahliye edilerek spor salonuna yerleştirilen tarım işçilerine, sıcak çorba, su ve yemek dağıtımı yapıldı MERSİN

- Mersin'de sağanak yağışlar nedeniyle bulundukları çadırlardan tahliye edilerek spor salonuna yerleştirilen tarım işçilerine, sıcak çorba, su ve yemek dağıtımı yapıldı.Şiddetli yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığında oluşturulan 'Kriz Masası’ ile koordineli şekilde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 otobüs tahsis ederek Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda kalan ve çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu yaklaşık bin 500 tarım işçisini, merkezde bulunan Tarsus Spor Salonu, Bağlar Spor Salonu ile Yeşiltepe ve Özel Bahşiş Mahalle merkezlerine taşıdı.Sıcak çorba, su, çay ve yemek ikramı yapıldıTaşıma işleminin başlamasının ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mağdur durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç’ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında tarım işçilerine sıcak çorba, su, çay ve yemek dağıtıldı.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmurla mücadelenin yanı sıra yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Çamlıyayla-Sebil arasında heyelan nedeniyle yola düşen kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı.
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