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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü - ADANA

Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü - ADANA

- Tahliye edilen evin çökmesi - AFAD ekiplerinden görüntü - Olay yerindeki polislerden görüntüler - Yıkılan evin görüntüsü - Ev sahibi Veli Veli Varlı'nın konuşması Adana 'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktüADANA (AA) - Adana 'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.Haber verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.

Polis Nadan 

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