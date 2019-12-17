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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tahlil sonucuna bakamayan aile hekiminin darbedildiği iddia edildi - ADANA

Tahlil sonucuna bakamayan aile hekiminin darbedildiği iddia edildi - ADANA

- Tahlil sonucuna bakamayan aile hekiminin darbedildiği iddiaları - Hasta yakınlarının doktorun odasına girmeye çalışması - Polise hasta yakınlarının müdahalesi - Polis eşliğinde doktorun hastahaneye götürülmesiTahlil sonucuna bakamayan aile hekiminin darbedildiği iddia edildi - Yaralanan hekim hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'da sistem arızası nedeniyle hastanın tahlil sonuçlarına bakamadığı iddia edilen aile hekiminin hasta eşi ve yakınlarınca darbedildiği ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Mahmut Özcan, muayene olmaya gelen G.N. isimli kadına testler yaptırdı.İddiaya göre, Özcan'ın G.N'nin tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine G.N. eşi F.N'ye durumu bildirdi.Kalabalık bir grupla aile sağlığı merkezine gelen F.N. ve yanındakilerin Mahmut Özcan'ı darbettiği ileri sürüldü.Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu sağlık merkezinin dışına çıkarttı. Yaralanan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışanları gözaltına aldı.Olay yerine gelen Adana Sağlık - Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını belirterek bu olayların son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Nennioğlu, olayı gerçekleştirdiği iddia edilenlerin en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Çalışanları Aile Sağlığı Merkezi Polis Ekipleri Sağlığı Merkezi Sistem Arızası 

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