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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taha ve Süleyman'dan AA'ya ziyaret - ANKARA

Taha ve Süleyman'dan AA'ya ziyaret - ANKARA

- Milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı'nın, AA Spor Haberleri Editörlüğü'nü ziyareti - Milli sporcu Taha Akgül'ün madalyası - AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun güreşçileri tebrik etmesi ve pasta kesimiTaha ve Süleyman'dan AA'ya ziyaret - Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ve Süleyman Atlı ile milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, Anadolu Ajansı'nı ziyaret ettiANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti.Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya elde eden Süleyman Atlı ile milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ı ağırladı.Kazancı, kabulde, milli sporcuların elde ettiği başarılar nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Milli güreşçilerin olimpiyat oyunlarına katılım kotası aldığını hatırlatan Kazancı, Türkiye'nin güreş branşında başarılı olduğunu belirterek milli sporcuların Tokyo 2020'de de Türkiye'yi daha da mutlu edeceğine inandığını dile getirdi.Ziyarette ayrıca Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Abdullah Çakmar, Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Spor Haberleri Editörlüğü'nde pasta kesti.

Gümüş Madalya Milli Takım Milli Sporcu Milli Sporcular Olimpiyat Oyunları 

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