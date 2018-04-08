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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Taha okuduğu kitaplarla il halk kütüphanesinin en çok kitap okuyan üyesi oldu

Taha okuduğu kitaplarla il halk kütüphanesinin en çok kitap okuyan üyesi oldu

Çocuğun kitap okuması

Bilim Adamı Kitap Okuma Kütüphane Öğretmen Sınıf Öğretmeni 

-Kitapların incelenmesi
-Çocuktan konuşmalar
-Çocuğun annnesinin konuşması
-Genel görünütü ve detay

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da yaşayan 11 yaşında ki çocuğun kitap okuma sevgisi herkesi şaşkına çevirdi. İlkokul 3. Sınıfta, sınıf öğretmeninin teşviki ile kitap okuma alışkanlığı kazanan Taha Burak Dursun, ailesi kendisine kitap yetiştiremeyince kayıt olduğu Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin son 3 yıldır en fazla kitap okuyan üyesi oldu. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Taha Burak Dursun, ilkokul 3’üncü sınıfta öğretmeninin teşviki ile başladığı kitap okuma serüvenini 52. 53. ve 54. Kütüphane haftalarında Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin en fazla kitap okuyan üyesi olarak taçlandırdı. Maddi imkansızlıklardan okuyamayan ilkokul mezunu babası ve ortaokul mezunu annesinin sürekli desteklediği Dursun’un en büyük arzusu büyüyünce bilim adamı olmak. “Büyüyünce bilimle uğraşmak istiyorum”” 54. Kütüphane Haftası’nda 224 kitap ile en fazla kitap okuyan üyeler arasında olarak ödüllendirilen Dursun, “Önce okuldaki öğretmenimizin getirdiği kitapları okumaya başladım. Evde kitap okumaya başladım. Annem kitaba para yetiştiremeyince, kütüphaneye yazdırdı beni. Bir gün kütüphaneden bana birinci olduğumu söylediler. Sonraki yıl tekrar kütüphaneden en fazla kitap alan kişi oldum. Uzay üzerine daha çok merakım var ve uzayı anlatan kitaplar okuyorum. Bilim kitapları dışında en fazla tarih kitabı okuyorum. Gezi kitapları da okuyorum, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi gibi. Büyüyünce bilimle uğraşmak istiyorum” diyerek kitap sevdasını ifade etti.
“Her şeyi yaparım, yeter ki okusunlar” Okuma sevdalısı oğlunun her daim destekçisi olan Gülfer Dursun ise, “Okuma hevesini görünce, daha fazla kitap almaya başladım. Bir süre sonra Taha’ya kitap yetiştiremedik ve Tekirdağ İl Halk Kütüphanesine üye yaptık. Orada daha çeşitli kitaplar görünce okuma hevesi de daha fazla arttı. Arkadaşları da örnek aldı onu. Okuduğu kitapları bana anlatır, bazen bana da okutturur etkilendiği kitap olduğu zaman. Ben de okumak istedim ama okuyamadım maddi imkansızlıklardan dolayı. Onun için ben hep çocuklarımı okutmaya çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Her şeyi yaparım, yeter ki okusunlar” şeklinde konuştu.
(İSM
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