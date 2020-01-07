Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tadilatı tamamlanan cami, yangında küle döndü

Tadilatı tamamlanan cami, yangında küle döndü

Yangının çekilmesi

Allah Cami Minaresi Elektrik Kontağı Trol 

-Enkazdan görüntüler alınması
-Gece görüntüsünün eklenmesi
-Gündüz görüntüsü
-Elektrik kabloları
-Minarenin çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU - ÖZEL)- Elektrik kontağından çıkan yangında cami küle döndü KASTAMONU

- Kastamonu’da tadilatı tamamlanan cami minaresinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede ahşap minareyi saran yangın minarenin cami üzerine devrilmesi sonucu camiye sıçradı. Çıkan yangında cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Civcivler köyünde yaklaşık 50 yıllık olduğu öğrenilen cami minaresinde elektrik kontağından yangın başladı.
Yangın nedeniyle ahşap olan caminin minaresi, bir süre sonra caminin üzerine yıkıldı. Yangın kısa sürede tüm camiyi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, cami ve minaresi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Camilerinde tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirten Civcivler Köyü Muhtarı Mustafa Karaalioğlu, “Camimizde tadilat tamamlanmıştı. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyorum ama elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Camimiz yarı ahşap olduğu için yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ama camimiz kullanılamaz hale geldi. Üzüntülüyüz, Allah’tan gelen bir şey, inşallah tez zamanda yenisini yapmaya gayret edeceğiz” dedi.
Başkent EDAŞ ekipleri, yaşanan yangın sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı