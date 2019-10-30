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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tadilat yapılan özel okulda yangın - BOLU

Tadilat yapılan özel okulda yangın - BOLU

- Ekiplerin çalışması Bolu 'da tadilat yapılan özel okulda yangınBOLU (AA) - Bolu 'da tadilat halindeki bir özel okulda meydana gelen yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'ndeki bir özel okulun ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Okuldan dumanlar çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangının, tadilat halindeki binanın ikinci katında bulunan bir odada meydana geldiği öğrenildi.

Bild Özel Okul Yangına Müdahale 

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