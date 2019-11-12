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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı Haberi

Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı Haberi

Polislerin ikamete girmesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Harekete Geç 

-Tadilat yapılan evde arama yapması
-Esrarın bulunması
-Torbaların açılması
-Paketlemede kullanılan poşetlerden görüntü
-Hassas teraziden görüntü
-Ele geçirilenlerden görüntü

( MERSİN )- Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 3 paket halinde 20 kilogram esrar bulundu- Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı MERSİN

- Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 3 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Şahsın esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle satış yaptığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın tadilat halinde bulunan ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığını ve parçalar halinde torbacılık yöntemiyle satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan ikamete operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 20 kilogram esrar, hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili G.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında daha önce de uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle satış yaptığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (KRY-
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