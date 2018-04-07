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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tadilat yapılan binada yangın - KONYA İzle

Tadilat yapılan binada yangın - KONYA İzle

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Konya 'da yangın - Üç katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüKONYA (AA) - Konya 'da üç katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Darıcılar Sokak'taki üç katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binadakileri tahliye etti.İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda alevleri söndürdü.Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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