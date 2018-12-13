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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tacizden 10 yıl cezaevinde yattı, çıkar çıkmaz sokak ortasında kadını taciz etti

Tacizden 10 yıl cezaevinde yattı, çıkar çıkmaz sokak ortasında kadını taciz etti

Şahısın adliyeye sevk edilmesi

Hapishane Güvenlik Kamerası Cinsel Taciz 2008 Yılı Çıkmaz Sokak 

-Detay

( KOCAELİ )- 10 yıl tacizden hapis yattı, çıkar çıkmaz aynı suçtan gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’de 10 yıl önce cinsel taciz ve yağma suçlarından tutuklanan zanlı, 10 yıl yattığı hapishaneden çıktıktan 1 ay sonra, sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 5 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta geçen bir kadının yanına giden şahıs, taciz edip, üzerinde bulunan eşyaları ve paraları gasp etmeye çalıştı. Kadının bağırması sonrasında şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bağıran kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda 30’dan fazla güvenlik kamerası incelendi. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlının İzmit ilçesinin Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’ne gittiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin her gün akşam saatlerinde caddeye geldiği belirlendi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, caddeye geldiği sırada operasyon düzenledi.
Ekipler düzenlenen operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. 10 yıl önce taciz ve yağma suçundan girdiği cezaevinden 1 ay önce çıktığı öğrenildi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın yapılan kimlik kontrollerinde zanlının Metin Ş. (26) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin 2008 yılında karıştığı 3 taciz ve yağma suçundan tutuklandığı ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden zanlının, kendisinden şikayetçi olan kadınla bakışma sebebiyle tartıştığını iddia ettiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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