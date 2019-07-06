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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tacizcinin evini basıp eşyalarını sokakta böyle ateşe verdiler

Tacizcinin evini basıp eşyalarını sokakta böyle ateşe verdiler

Eşyaların yakılma anı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Öfkeli Kalabalık Alabalık Kız Çocuğu Cep Telefonu Yangına Müdahale 


- Denizli’de 47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiaları üzerine öfkelenen mahallelinin şahsın tacizcinin evindeki eşyaları sokağa çıkarıp yaktıkları anları görüntüleri ortaya çıktı. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre, K.E., (47) isimli şahıs mahallesinde oturan 10 yaşında bir kız çocuğunu aracına bindirerek götürdüğü bir yerde taciz etti. Küçük kızın yaşananları ailesine anlatması üzerine aile üyeleri şahsa saldırdı. Olayı duyan mahalleli de şahsın evini basıp linç etmek istedi. K.E., isimli şahsı olay yerine gelen jandarma ekipleri öfkeli kalabalığın elinden aldı. Öfkesi dinmeyen mahalle sakinleri ise şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak sokak ortasında ateşe verdi. Yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öfkeli kalabalık itfaiyenin yangına söndürmesine izin vermeyerek itfaiye araçlarını taşlamaya başlayınca ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Islıklar ve protestolar eşliğinde şahsın eşyalarının yakılmasının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli kalabalığın eşyaları sokak ortasına getirip üst üste koyup ateşe verdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Öte yandan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.E., tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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