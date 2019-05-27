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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Tacizciden görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Dövme Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Tacizcinin olayı anlatması

( ADIYAMAN ) - Ortaokul öğrencisine sözlü tacizde bulunan şahıs mahalle tarafından linç edilmek istendi ADIYAMAN

- Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri mahallelinin elinden zorla aldı. Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi eski Halep Caddesi üzerinde Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S’ye sözlü tacizde bulundu. Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N’yi tekme tokat dövmeye başladı.
Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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