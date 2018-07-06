Tacizci iki ayda serbest kaldı, baba cezasızlığa tepki gösterdi İzle

-Özgececi’nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden bir çocuğu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı- Babanın yoğun çabaları sonucu bulunup hapse atılan zanlı, iki ay sonra serbest bırakıldı- Çocuğu taciz edilen baba yetkililere seslenerek, cezaların caydırıcı olmadığını söyledi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, oğlu sosyal medya üzerinden taciz edilen bir baba, zanlının cezaevinde iki ay kaldıktan sonra serbest bırakılmasına kızdı. Baba, yetkililere seslenerek cezaların caydırıcı olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz yıl, 33 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmak üzere buluşmak istedi. Oğlunun hesabını karıştırırken gördükleri karşısında şoka giren baba, yazışmayı sürdürerek buluşma ayarladı. Şahıs, çocuk yerine babasının geldiğini görünce olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sonrası bulunup gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süre zarfında mahkeme, zanlının bir temasta bulunmadığı ve eylemin gerçekleşmediği gerekçesiyle şahsı serbest bıraktı. Sapığın serbest bırakıldığını öğrenen baba, çocuklara tacizde bulunan zanlılara gerekli cezaların verilmesini istedi. "Ceza için çocukların illa ki tecavüz edilip öldürülmesi mi gerekiyor" Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Sadık Özgececi, 11 yaşındaki çocuğunun geçtiğimiz yıl tacize uğradığını söyledi.



Özgececi, “11 yaşındaki oğlu 33 yaşındaki bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden taciz edilmiş, mesajlaşmayı sanki oğlummuşum gibi ben devam ettim. Görüşmeyi ayarladım adam çocuğum yerine beni görünce olay yerinden kaçtı. Daha sonra girişimlerimiz sonucu zanlı yakalandı ve cezaevine gönderildi. Daha sonra 2 ay geçti ve zanlının serbest bırakıldığını duyduk. İlla ki tecavüz edilip öldürülmesi mi gerekiyor yakalanıp ceza verilmesi için. İspatımız vardı, 2 ay içeride kaldı, dokunmamış, öldürmemiş, başka şeyler yapılmamış diye bırakıldı. Bugün benim çocuğuma yaptı, belki yarın başka bir çocuğa yapacak. Bunların hepsi çocuk, çocuk dediğimiz kişi savunmasız insan. Birinin düşüncesi varsa bile bunun cezalandırılması gerekiyor, kanunda değişiklik istiyoruz. Büyüklerimiz daha iyi bilir, büyük bir ceza istiyoruz, idamsa idam. Farklı cezaysa farklı ceza, hiç ceza almamalarını yediremiyoruz. Bunların önüne geçilecek cezaların olması gerekiyor” dedi.

Özgececi ayrıca, önümüzdeki aylarda bir okul açmayı planladıklarını okulda ayıracakları bir sınıfta velilere psikolog yardımı ile eğitim vereceklerini sözlerine ekledi. (YRT-MP-Y)

