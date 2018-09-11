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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Taciz şüphelisi böyle darp edildi

Taciz şüphelisi böyle darp edildi

şahsın darp edilme anı

Görgü Tanığı Polis Kız Çocuğu Saldırı Irak 

-görgü tanıkları röportaj
-parktan detaylar
-detaylar

( BATMAN ) -- Batman’da Afgan uyruklu taciz şüphelisinin darp edilme görüntüsü ortaya çıktı BATMAN

- Batman’da bugün parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği, cumartesi günü de bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen Afgan uyruklu şahsın, vatandaşlarca darp edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, erkek vatandaşlar şahsa tekme ve tokat saldırırken, olayın görgü tanığı olan bir kadının da terlikle vurması dikkat çekti. Batman’da cumartesi günü bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla vatandaşlarca darp edilen ve polise teslim edilen ancak serbest bırakılan, bugün de parkta oynayan başka bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülerek, vatandaşlarca linç edilmeye çalışılan 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın darp edilme görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, erkek vatandaşların şahsa tekme tokat saldırdığı, bazı vatandaşların da engellemeye çalıştığı görüldü.
Ayrıca, görgü tanığı olduğu öğrenilen bir kadının da şahsa terliğini çıkararak vurması dikkat çekti. N.G.’nin, cumartesi günü, Hürriyet Mahallesi’nde küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Kız çocuğunun çığlıkları üzerine vatandaşların durumu fark ederek, N.G.’yi önce darp ettiği, daha sonra ise polise teslim ettiği belirtildi. Ancak şahsın, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Aynı şahsın bugün de, Kültür Mahallesi Adalet Caddesi’ndeki bir parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürüldü. Durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar, tekme tokat saldırdıkları şahsı linç etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla, polis nezaretinde Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MP-Y)
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