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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Taciz sanığına 5 yıl hapis Haberi

Taciz sanığına 5 yıl hapis Haberi

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Alışveriş Adli Kontrol Hapis Cezası Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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( MERSİN )- Mersin'de geçtiğimiz yıl bir alışveriş merkezinde annesiyle alışveriş yaparken genç bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı MERSİN

- Mersin'de geçtiğimiz yıl bir alışveriş merkezinde annesiyle alışveriş yaparken genç bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesine, müşteki S.T ve tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme hakimi, bilirkişi tarafından güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu okuyarak, sanık S.A'nın aynı gün içerisinde 3 farklı kadına daha cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun, fotoğraflarla tespit edildiğini ifade etti.
Olay günü yaşananları anlatan müşteki S.T., alışveriş merkezinde annesiyle birlikte bir mağazada ürünlere baktığı esnada eylemin gerçekleştiğini dile getirerek, "Sanığı görünce annemle birlikte müdahale ettik. Sanığı çevredekilerinde yardımıyla güvenlik ve polis ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.
"O eline, koluna sahip çıkacaksın" Sanık S.A.'nın ifadesinde "ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten" demesine tepki gösteren duruşma hakimi, "Elin ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. O eline, koluna sahip çıkacaksın" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada esasa ilişkin de savunma yapan S.A., "Cezaevine değil, dünya evine girmek istiyorum. Nişanlım var. Onunla evlenmek istiyorum. Başıma gelen şey çok kötü bir durum. Olaydan sonra bir süre işe de gidemedim. Sosyal medyada olaydan sonra hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Zor günler geçirdim. Yaşanmasını istemediğim bir olay geldi başıma. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi, sanığa cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. 20 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda, merkez Yenişehir ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan genç kız, elbise baktığı sırada tacize uğramış, şüpheli, şikayet üzerine çevredekilerin de yardımı ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. S.A., daha sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı. (KRY-
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