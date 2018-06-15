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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Taciz iddialarıyla zor günler geçiren Talat Bulut havalimanında objektiflere takıldı İzle

Taciz iddialarıyla zor günler geçiren Talat Bulut havalimanında objektiflere takıldı İzle

Talat Bulut’un kafede görüntüsü

Kamera Objektif 

-Talat Bulut’un yürümesi
-Detayler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Talat Bulut, kameralardan kaçamadı İSTANBUL

- Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Tanınmamak için şapka takan Talat Bulut, bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı’na geldiği öğrenildi. Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren oyuncu Talat Bulut, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü.
Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.
Gazetecilere açıklama yapmayan Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı’ndan hızla ayrıldı.
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