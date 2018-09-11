Taciz iddiaları tedirgin etti, vatandaşlar parklara kamera takılmasını istedi

-Olayın yaşandığı parktan genel detay

-10 yaşlarındaki Burak Özer’in röportajı

-Batman’da çocuk kaçırma olayı ile ilgili röportaj veren Merve Demir’in röportajı

-Çocukları ile birlikte parka gelen Merve Demir’den detay



( BATMAN - TOPLU) BATMAN



- Batman’da Afgan uyruklu şahsın, bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı, başka bir kız çocuğunu da taciz ettiği iddiası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, parklara kamera takılmasını istedi. Batman merkezde 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın 4 gün arayla bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı, başka bir kız çocuğunu da taciz ettiği iddiası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, kentteki parklara kamera takılması için yetkililere çağrıda bulundu. Kültür Mahallesi’nde bugün yaşanan olayın evinin yanı başındaki parkta meydana geldiğini belirten Merve Demir, “Parkta kamera yok. Olan ışıkları da patlatıyorlar. Genelde gençler toplanıyor burada, esrar falan içiyorlar. Benim evim burada. Çocukları akşamları ve gündüzleri yalnız bırakamıyorum. Geçen gün de benzer bir olay yaşandı. Parkta mutlaka ışık ve kameralar olması gerekiyor” dedi.

Parkta yalnız oynamaktan korktuğunu belirten Burak Özer adlı çocuk ise, “Buraya bir güvenlik kamerası koymalarını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Korkuyoruz gelip parkta oynamaktan. Ailem beni buraya göndermekten korkuyor, ben de gizlice geliyorum buraya” diye konuştu.

(OA-MP-Y)

