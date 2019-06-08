Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tabiat parkında ayağı kırılan tatilciyi AFAD ekipleri kurtardı

Tabiat parkında ayağı kırılan tatilciyi AFAD ekipleri kurtardı

- kurtarma anlarından görüntü

İlk Müdahale Kurtarma Operasyonu Sağlık Ekibi Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-- Yaralının kurtarılması
-- Detay

( KOCAELİ )- Ulaşılması güç alandaki yaralı göletlerin içinden omuzlarda taşındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar’da kayalardan düşerek ayağı kırılan Sultan Açıkgöz (37), AFAD ekiplerince nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Gebze Ballıkayalar’da bir vatandaşın kayalıklardan düştüğü ihbarında bulunan vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezinden ambulans talep etti. Bölgeye giden sağlık ekibi yaralı olan Sultan Açıkgöz’e ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı ve Kocaeli AFAD’dan yardım istedi. Karadan kurtarmanın zor olduğu düşüncesiyle de operasyon için helikopter talebinde bulunuldu. Bölgeye intikal eden AFAD ekibinin havadan kurtarmaya gerek olmadığı ve risk taşıdığı kararıyla kurtarma operasyonu karadan şekillendirildi. Kayalıkların karadan geçit vermediği yerlerde sedyeye bağlı yaralı vatandaş insan boyu göletlerden ip bağlantılarıyla omuzlarda geçirildi. Kocaeli AFAD, jandarma ve UMKE ile birlikte kayalıklar ve göletlerden oluşan zorlu parkurdan yaralı vatandaşı çevredeki vatandaşların da yardımıyla nefes kesen bir operasyonla kurtararak ambulansa ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaz aylarında yoğun ilgi gören Gebze Ballıkayalar’da sık sık bu tür problemlerin yaşandığını belirten yetkililer, dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle tabiat parkına gidilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlgili Foto Galeriler
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı