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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tabancayla vurularak öldürülen kişi - 3 şüpheli yakalandı - KAYSERİ

Tabancayla vurularak öldürülen kişi - 3 şüpheli yakalandı - KAYSERİ

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların hastaneden adliyeye götürülmesi - Hastaneden detaylar Kayseri 'deki cinayet - Bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Horsana Çayırı mevkisinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan arkadaşı Deniz Vural'ı dün tabancayla öldürdüğü öne sürülen Serdar U. ile olaya karıştıkları iddia edilen Gökhan T. ve Hakan Ü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki bir evde yakalandı.Zanlılarla bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane Akalan Alacak Verecek Meselesi Cinayet Trol 

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