Tabancayla vurduğu arkadaşını hastaneye götürdü

-tutuklanıp götürülmesi

-tabancanın arandığı bölgede jandarma ve arama ekiplerinin araçları



( ANTALYA -ÖZEL)- Suçu başkasına atan zanlı jandarmada her şeyi itiraf etti- Suç aleti silah attığı dereden çıkarıldı ANTALYA



- Antalya'da uyuşturucu yüzünden arkadaşını tabancayla vuran ardından öleceğinden korkup hastaneye götüren zanlı, hastane polisini yanlış kişiye yönlendirirken, jandarmada suçunu itiraf etti. Vurulan kişi yoğun bakıma alınırken, tabanca ise jandarma ekipleri tarafından Naras deresinden çıkarıldı. Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Süleyman Y. göğsünün altından ve sırtından tabanca ile yaralanmış ve bilinci kapalı bir vaziyette Manavgat Devlet Hastanesine getirildi.

Olayı, Yalçın'ı hastaneye getiren hemşehrisi Şaban G.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hastane polislerine Manavgat-İbradı Koyundölü mevkinde orman içerisinde açılan ateş sonucu Süleyman Y.'yi yaralandığını söyleyen Şaban G., Süleyman Y.'nin kısa süre önce memleketi Kilis’ten evli bir kadını kaçırdığınını söyleyip olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde yalan beyanda bulundu. Yapılan incelemede kurşunun Yalçın’ın sırtından girip göğsüne yakın bir bölgeden çıkmış olduğu görülerek, yakından ateş edildiği ihtimalini güçlendirdi. Tabanca atıldığı dereden çıkarıldı Diğer yandan Şaban G. jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Yalçın ile birlikte plakasız motosikletle Manavgat’tan olayın gerçekleştiği yere gittiklerini belirten Güngörmez, aralarında uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sırasında tabanca ile sırtından vurduğunu, daha sonra vicdan azabı çektiği için Yalçın'ı yaralı olarak hastaneye getirdiğini, tabancayı da tarihi Naras Deresine attığını söyledi.



Olayda kullanılan suç aleti tabanca İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları tarafından Güngörmez’in gösterdiği yerde su içerisinde bulundu. Jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Güngörmez, tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesinde ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Yalçın’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirildi.





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