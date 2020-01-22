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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla kendini vurdu Video

Tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla kendini vurdu Video

Polis araçlarından görüntüler

Polis Polis Merkezi Kız Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Polislerin inceleme çalışmalarından görüntüler
-Tabancanın görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı. Olay, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Selahattin Bayram, kız kardeşiyle kendilerine ait bakkalda bulundukları sırada Bayram tabancasıyla oynamaya başladı.
İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bayram'ın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis, Selahattin Bayram'ın kız kardeşinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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