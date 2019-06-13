Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı

Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı

- Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi 

-- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-- Yaralının hastaneye getirildiği aracın incelenmesi
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir mahallesi 423. sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda A.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., tabanca ile vurulurken, şüpheli şahıs ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., daha sonra ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın meydana geldiği yerde polis güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve hastanede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Galerici olduğu öğrenilen A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-AÖ-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı