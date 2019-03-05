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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu Video

Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu Video

Olay yerinden genel görüntü

Ruhsatsız Silah Sağlık Ekipleri 

-Merkez Efendi Devlet Hastanesi acilinden detay görüntü

( MANİSA )- Kardeşinin kazara ile boynundan vurduğu ablasının hayati tehlikesi sürüyor MANİSA

- Manisa’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla ablasını boynundan vurarak yaraladı. Olay, Yunusemre ilçesi Merkez Efendi Mahallesi 3905 sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.F.K. evde babasının ruhsatsız silahı ile kimseden habersiz oynarken tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu 15 yaşındaki ablası F.K.’yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine baba E.K.(43) ve S. K. (40) kızlarını yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaralı F.K.’yı ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri baba E.K.’yı gözaltına aldı. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü. Hastanede yoğun bakıma alınan F.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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