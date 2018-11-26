Suzan Kardeş hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi İzle

-BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi'nin konuşması

-Suzan Kardeş'in salona gelmesi

-Kardeş'in verdiği bilgiler ve söylediği şarkılar



( BURSA ) - BURSA



- Ünlü isimlerin makyözü olarak bilinen Suzan Kardeş, Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği’nin (BESDER) konuğu olarak Bursa’ya geldi. Sektör çalışanlarını bilgilendiren Kardeş, söylediği şarkılarla da unutulmaz bir güne imza attı. Bursa güzellik sektörünün ilk derneği olan BESDER, güzellik sektörünün dünü, bugünü ve yarınını düzenlediği etkinlikte ele aldı. Podyum Davet’te gerçekleştirilen panelde, Güzellik Merkezleri İşletmecisi Hatice Nur Uzgenç, Uzman Fizyoterapist Oğuz Kanbir, Kişisel Gelişim Uzmanı Erkan Demir, Estetisyen Cerrah Erhan Şafak ve İş Kadını Nurcan Özdemir salonu dolduran katılımcılara estetik, güzellik, makyaj sırları, kişisel gelişim ve pratik tarifler hakkında bilgi verdi. Bursa’da estetisyenlerin, makyözlerin, kalıcı makyaj uzmanlarının, masörlerin, bağlı olduğu bir odanın olmadığını belirten BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, “Bağlı olabilecekleri bir yer olmadığı için kuaförler odasına veya gidip İstanbul'a kayıt oluyorlar. Biz bu derneği kurarak ilk olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Estetisyenlerden ve salonlardan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Estetik sektörünün içerisinden bir hocamız var. Derneğimizin çatısı altında eğitimler yapacağız. Buna çok ihtiyacımız var. Etik çalışmalarla ilgili projelerimiz var. Platform kurma ve geliştirme çalışmalarımız olacak. Sektörde iş arayana iş bulma konusunda yardımcı olacağız. Sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız. Sektörümüzle ilgili yaptırımlarda çok ciddi sıkıntılar var. Onu bu dernek altında yapacağız. Yanlış yapılan her şeye karşı çıkacağız. Haksız rekabete birlikte göğüs gereceğiz” diye konuştu.

Kadınların kendi güzelliklerinin farkına varması gerektiğini belirten Suzan Kardeş ise, “Kiminin kaşı, kiminin gözü, kiminin gülüşü, kiminin ise saçı güzel. Gerçekten makyajın ve estetiğin kamera önüne çıkana faydası var. Estetik yaptırmak güzelleşmek isteyenler birine benzeme derdine girmiş. Ancak buna sizler karşı çıkın. Onu ikna etmeye çalışın. Doğayı aslında biz bozuyoruz. Bu derneğin kurulma amacının çok güzel buluyorum. Kötü müdahalelere, sizler müdahale edeceksiniz. Para için buna izin vermeyin” dedi.

Makyajla ilgili sırlar veren Kardeş, daha sonra salondan gelen soruları cevaplandırdı. Kardeş, söylediği şarkılarla unutulmaz bir güne imza attı. Workshopta sunum yapan diğer konuşmacılar da katılımcılara sektörleri hakkında bilgiler aktardı. Panelin sonunda konuşmacılara ve katkıda bulananlara plaket takdim edildi.

