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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suyu azalan kanalda mahsur kalan balıklar için seferber oldular - IĞDIR

Suyu azalan kanalda mahsur kalan balıklar için seferber oldular - IĞDIR

- Suda mahsur kalan balıklara ekiplerin müdahale etmesi - Balıklardan detay - Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşması - Toma ve itfaiyenin balıkların bulunduğu balçığa su takviyesi yapması - Detaylar - Iğdır 'da, havaların ısınmasıyla tarım arazilerinde kullanıldığı için suyu azalan bir su kanalında mahsur kalan yaklaşık 10 bin balığın başka bir alana tahliyesi için çalışma başlatıldı - İtfaiye ve TOMA'ların, ölmemeleri için su takviyesi yaptığı kanaldaki balıklar, su dolu varillere alınarak sulak bir alana bırakılacak - Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Türkoğlu: - "Balıklar Aras Nehri'nde yaşayan caner balığı, sazan balığı, kara balık gibi türlerden oluşuyor. Balıklar, çalışmamız sonucu kurtarılarak kendi doğal ortamlarına bırakılacak"IĞDIR (AA) - Iğdır 'da, tarım arazilerinde kullanıldığı için suyu azalan bir su kanalında mahsur kalan yaklaşık 10 bin balığın başka bir alana tahliyesi için polis, itfaiye ve doğa koruma ekipleri adeta seferber oldu.Kentin Yaycı köyündeki bir su kanalının suyu, havaların ısınmasıyla çiftçilerce tarım arazilerinde kullanılınca büyük oranda azaldı. Suyun azalması üzerine kanalda yaşayan yaklaşık 10 bin balık, köydeki bir köprünün altındaki su birikintisine toplandı. Suyun çamurlu olduğu bu alanda mahsur kalan balıkları gören köylüler, telef olmamaları için durumu yetkililere bildirdi.Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de söz konusu alana gelerek balıkların tahliyesi için çalışma başlattı.Su dolu varillere alınmaya başlanan balıklar, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara bırakılacak.İtfaiye görevlileri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndaki (TOMA) polisler, tahliye işlemi sırasında balıkların ölmemesi için alana su takviyesi yaptı. - "Balıkların tahliyesi zaman alabilir"Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun azalması sebebiyle 10 bin balığın kanalda sıkıştığını belirterek balıkların tahliyesi için çalıştıklarını anlattı.Balıkların ölmemesi için bulundukları alana su takviyesi yaptıklarını da dile getiren Türkoğlu, "Kanala su takviyesi yaparak balıkların yaşam alanını genişlettik, kısım kısım da tahliyelerini yapacağız. Bu sebeple balıkların tahliyesi zaman alabilir." dedi.
Türkoğlu, balıkları Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlara bırakacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Buradan alacağımız balıkları, Ağrı Dağı eteklerindeki Aras Nehri'ne ve Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki Karasu Sazlığı sulak alanlarına bırakarak yaşamalarını sağlayacağız. Balıklar, Aras Nehri'nde yaşayan caner balığı, sazan balığı, kara balık gibi türlerden oluşuyor. Balıklar, çalışmamız sonucu kurtarılarak kendi doğal ortamlarına bırakılacak."Balıkları tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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