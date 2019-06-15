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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suya düşen çocuğu kurtarmak isterken canından oldu

Suya düşen çocuğu kurtarmak isterken canından oldu

olay yeri

Hastane Jandarma Devlet Hastanesi Bizimkiler Dere Yatağı 

-habur çayı
-jandarma
-genel ve detaylar
-köy dere yatağı
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Suya düşen 11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşta boğularak can verdi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde dere yatağında oynayan bir grup çocuktan biri suya düştü. Köy merkezinde dut yemek için dere kenarına giden bir grup çocuktan 11 yaşındaki jehat Ecer isimli çocuk suya düştü. Azgın suda ilerleyen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer isimli vatandaş çocuğu kurtarmak isteyince oda boğularak can verdi. Taşarası köyünden geçen dereye düşen çocuğu kurtarmak isteyen gencin cansız bedeni komato bölgesinde bulundu. azgın habur çayının karşı tarafında bir ağaca takılan cansız bedeni kurtarmaya çalışan bir genç ise suya atlayınca oda boğulmaktan son anda kurtuldu. 20 yaşındaki Mustafa Ecer’in cansız bedeni ambulansla Beytüşşebap devlet hastanesi morguna kaldırılırken 11 yaşındaki Jehat Ecer’i arama çalışmaları sürüyor. Dut yemek için dere yatağına giden Demhat Ecer isimli çocuk olayı şöyle anlattı. ‘’arkadaşımla beraber dükkana gidecektik. Dere kenarında dut ağacı vardı. Tam dut almaya çalışırken dal kırıldı. Arkadaşım suya düştü. Bende koşup bizimkilere haber verdim sonra herkes buraya koştu. Arkadaşım gözümün önünde boğuldu. Ve gitti. ‘’dedi.
Olay yerine gelen Afat ve jandarma arama çalışmalarına başladı.

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