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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Süvari birliklerinden duygu dolu anlar

Süvari birliklerinden duygu dolu anlar

Törenden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

General 


- İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı’nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende, İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri İzmir Valiliği önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çekti. 9 Eylül törenleri kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen bayrak törenine Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı.
Burada süvari birlikleri tarafından temsili olarak İzmir'in kurtarılması canlandırıldı. Yüzbaşı Şerafettin’i canlandıran asker tarafından bayrağımız İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken duygulu anlar yaşandı.
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