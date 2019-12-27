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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya Destek - Veliaht Prense Yakınlığı İle Bilinen Gazeteci Netanyahu İçin Oy İstedi İzle

- Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya Destek - Veliaht Prense Yakınlığı İle Bilinen Gazeteci Netanyahu İçin Oy İstedi İzle

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suudi Gazeteci Suud'un telefon görüşmesinden detaylar

( TEL AVİV ) - Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya destek- Veliaht Prense yakınlığı ile bilinen gazeteci Netanyahu için oy istedi TEL AVİV

Telefon Görüşmesi İsrail 


- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, Likud partisi içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu'ya desteğini ileten Suud, tüm İsrail halkından Netanyahu'ya oy vermelerini istedi. Gazeteci Suud'a teşekkür eden Netanyahu, partisi Likud içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerini kazandı. Öte yandan gazeteci Suud, Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti. Filistinliler, gazeteci Suud'u Mescid-i Aksa'nın avlusundan kovmuştu.
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