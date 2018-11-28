Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Arjantin’de

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Arjantin’de

Selman uçaktan inişi

Hafta Sonu İklim Değişikliği Küresel Ekonomi Uluslararası Terörizm 

-Yetkililer tarafından karşılanması

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel turu kapsamında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Tunus ziyaretinin ardından Arjantin’e geldi. Selman Arjantin’deki ziyareti kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesine katılacak. G20 Liderler Zirvesi, 30 Kasım-1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren zirve kapsamında, küresel ekonomik sorunlar, uluslararası ticaret, iklim değişikliği, terörizm ve göç gibi konular ele alınacak.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı