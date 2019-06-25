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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

operasyon görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Tron Güvenlik Güçleri Terör Örgütü 


- Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen’de terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu. Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen’de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir’i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran’da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı.
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