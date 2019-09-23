Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonu - ANKARA

Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonu - ANKARA

- Davetlilerin karşılanması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı MustafaDestici, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın resepsiyona katılması - İstiklal Marşı'nın okunması - Bakan Pakdemirli'nin resepsiyonda konuşması - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El - Hireyci'nin konuşması - Pasta kesilmesiANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu paylaştığını belirterek, "Bu hedefin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.
Suudi Arabistan Milli Günü, başkentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El - Hireyci'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Pakdemirli, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ankara 'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Pakdemirli, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlü kültürel ve insani bağlara sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştiğini söyledi.

İki kutsal mescidin hizmetkarlığını yapan Suudi Arabistan'ın bu yönüyle İslam dünyasında özel bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin bu ülkeyle ilişkilerine önem verdiğinin altını çizdi.Pakdemirli, iki ülke ve bulunduğu bölgenin son dönemde karşı karşıya olduğu sınamaların ilişkileri tüm alanlarda daha da güçlendirmeleri gerektirdiğini vurguladı.Suudi Arabistan ile özellikle ekonomik alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine işaret eden Pakdemirli, "Bu çerçevede Türkiye, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu paylaşmaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı. - "Suudi Arabistan'ın istikrarı tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor"Büyükelçi El - Hireyci de Suudi Arabistan'ın istikrarının tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Aramco'nun vurulması sonrası petrol fiyatlarının nasıl arttığını gördük." dedi.
Ülkesinin, Türkiye'nin de dahil olduğu tüm İslam alemiyle iyi ilişkiler hedeflediğinin altını çizen El - Hireyci, tüm Müslümanlar için huzur, refah ve istikrarın daim olması temennisinde bulundu.

Diplomat Petrol Fiyatları Demirli Petrol Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı