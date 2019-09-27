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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul’da kutlandı

Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul’da kutlandı

Geceden görüntü

Bürokrasi Hatıra Fotoğrafı İş Dünyası 

-Katılımcılardan görüntü
-Ahmed Akil’in açıklamaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Suudi Arabistan’ın 89. Ulusal Günü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Başkonsolos Vekili Ahmet Akil’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, bürokrasi, siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı.
Suudi Arabistan ve Türkiye’nin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Başkonsolos Vekili Ahmet Akil ile İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, 89. yıl anısına hazırlanan özel pastayı birlikte kestiler.Gecede bir konuşma yapan Başkonsolos Vekili Ahmet Akil, ”Bugün bizim ülkemiz adına önemli bir gün. Bu etkililiğe katılan herkese teşekkür ediyorum. İki kardeş milletin bir araya gelmelerini temenni ediyorum” dedi.
Kılıç dansı yapılan gecede daha sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.
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