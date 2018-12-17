Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde Libya protestosu

-Kayıp Libyalıların çocuklarından birinin ağlama anı

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( İSTANBUL )- Suudi Arabistan’da kaybolan Libyalı vatandaşlar için Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde eylem yapıldı. İSTANBUL



- Umre yaptıktan sonra geri dönüş için gittikleri Cidde Havalimanında gözaltına alınan, ardından kendilerinden haber alınamayan 3 Libya vatandaşı için akrabaları İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde eylem yaptı. Suudi Arabistan’da kaybolan 3 Libya vatandaşı için İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde, İstanbul Libya Platformunun önderliğinde eylem yapıldı. Saat 15.00’da başlayan protestoya 40’a yakın kişi katıldı.

Umre ibadetlerini yerine getirmek için 2017 yılında Suudi Arabistan’a gittikleri belirtilen 3 Libya vatandaşı Suudi Arabistan görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamadı. Kaybolan kişilerin aileleri ve beraberindekiler bu durumu protesto etmek için İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Ellerinde Arapça dövizlerle konsolosluk önünde bekleyen kişiler slogan ve tekbirle protestolarını gerçekleştirdi. Gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan Yüzbaşı Mahmut Ali Bin Recep, Binbaşı Hasan Muhammad Ezzuayt ve Muhammad Hüseyin El Hadravi’nin aileleri ve akrabaları eylemde konuştu.

Konuşmaların yapıldığı esnada duygu dolu anlar yaşandı. Kayıp Libyalılardan birinin çocuğu olduğu belirtilen bir kız çocuğu gözyaşlarına hakim olamadı. Suudi Arabistan’da tutuklanan Libyalı 3 kişi ile ilgili konuşan bir kişi, “Serbest bırakılmasını istediler. Sadece Umre'ye gitmek istediler. Cidde havalimanında tutuklandılar. Hiçbir suçları yok. Hapishaneden çıkarılmalarını istiyoruz. Suudi Arabistan suç işlemedi. Suudi Arabistan uluslararası hukuk kurallarını çiğniyor. Uluslararası mahkemeler başvuracağız. Sonlarının Cemal Kaşıkçı gibi olmasından korkuyoruz” dedi.

Suudi Arabistan’da tutuklanan Libyalı vatandaşın kızı ise, “Suudi Arabistan karlı babamızı elimizden aldınız. Babamızı çok özledik. Serbest bırakın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sloganlar ve tekbir sesleri yükselmeye devam etti. Kalabalık, protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

