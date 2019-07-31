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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’dan Türk Tırlarına Eziyet

- Suudi Arabistan’dan Türk Tırlarına Eziyet

Bekletilen tırlar

(CİDDE) - Suudi Arabistan’dan Türk tırlarına eziyet CİDDE

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- Türk tırları Suudi Arabistan tarafından 10 gündür Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı'ndaki gümrük sahasında bekletiliyor. Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndaki gümrük sahasında bekletiyor. Tır şoförleri limanda resmi kontrollerden geçirilen tırların bekleme sahasına alındığını, 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Evlerinden uzun zamandır ayrı olduklarını ifade eden şoförler ailelerinin bu durumdan endişe ettiklerini bildirdi.
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