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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'daki Havaalanı Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı İzle

- Suudi Arabistan'daki Havaalanı Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı İzle

patlama detayları

( RİYAD ) - Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı RİYAD

Roketli Saldırı Güvenlik Kamerası Patlama Anı Hükümet Saldırı 


- Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Yemen’deki Husiler, iki gün önce Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı'na roketli saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Abha Uluslararası Havaalanı'na roketin düşmesi sonucu şiddetli patlama meydana gelmiş, 26 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen şiddetli patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yemen'de meşru hükümete karşı 26 Mart 2015'te isyan başlatıp başkent Sana'yı ele geçiren Husiler, meşru hükümeti destekleyen koalisyonun lideri Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü roketli saldırı düzenlemiş, füze saldırısı sonucu 3 kadın ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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