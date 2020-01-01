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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da yeni yıl coşkusu

- Suudi Arabistan'da yeni yıl coşkusu

gösteriler

Havai Fişek Gösterisi Gökyüzü Başkent Havai Fişek Yeni Yıl 

-detay

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterisi, başkent Riyad'da gökyüzünü aydınlattı. Suudi Arabistan, 2020 yılını kutlamak için başkent Riyad'da havai fişek gösterileri düzenledi.
Dakikalarca süren havai fişek gösterisi, Riyad'da gökyüzünü aydınlattı. Binlerce kişi Riyad'da eğlence ve kültürel etkinliklerin merkezi olan Bulvar'da düzenlenen kutlamalara katıldı.
Kutlamalara katılanlar 2020'yi coşkuyla karşıladı ve gösterileri büyük ilgiyle izledi.
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