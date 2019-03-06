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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da Trafik Kazası: 2 Ölü

- Suudi Arabistan’da Trafik Kazası: 2 Ölü

trafik kazasından detaylar

( RİYAD ) - Suudi Arabistan’da trafik kazası: 2 ölü RİYAD

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Suudi Arabistan’da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'ı Bahreyn'e bağlayan King Fahd Causeway Köprüsünde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprü bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
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