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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

- Suudi Arabistan’da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

saldırı anı

Bıçaklı Saldırı Güvenlik Güçleri Bild Başkent Saldırı 

-detay

( RİYAD ) - Suudi Arabistan’da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı RİYAD

- Suudi Arabistan’da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 4 sanatçı yaralandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.
Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.
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