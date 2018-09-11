- Suudi Arabistan’da Kadın İş Arkadaşıyla Kahvaltı Yapan Mısırlı Adam Gözaltında



- Suudi Arabistan’da otel çalışanı Mısırlı bir adam, Suudi kadın iş arkadaşıyla kahvaltı yaptıktan sonra gözaltına alındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın girişimiyle son birkaç yıl içinde özelliklere kadın hakları konusunda bir dizi önemli reformları hayata geçiren Suudi Arabistan’da bir adam kadın meslektaşı ile kahvaltı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mekke’de bir otel çalışan Mısırlı adam, Suudi kadın iş arkadaşıyla kahvaltı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Mısırlı adam tarafından paylaşılan videoda, Suudi kadın eliyle iş arkadaşına patates yediriyor ve sonra iki iş arkadaşı kameraya el salladığı görülüyor Görüntülerin sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmasıyla iki iş arkadaşı eleştiri yağmuruna tutuldu. Aldığı sert eleştirilerin ardından başka bir video daha yayınlayan Mısırlı adam, "Bu benim meslektaşım, saygısızlığa ve garip sorulara gerek yok. Lütfen saygılı olun. Ne yazarsanız ne derseniz özgürsünüz ben sizin gibi olmayacağım" açıklamasını yaptı. Görüntülerin sosyal medyada aldığı tepkilerin ardından Suudi Arabistan Çalışma Bakanlığı talimatıyla Mısırlı adamı gözaltına alındı. Otelin sahibinin de konuyla ilgili sorgulandığı belirtildi. Suudi Arabistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir inceleme ekibinin Mekke'deki ismi paylaşılmayan oteli ziyaret ettiği ifade edildi. Açıklamada Mısırlı adamın Suudilere özel bir iş alanında çalışmak da dahil olmak üzere bir takıl ihlaller nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

