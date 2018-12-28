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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Suudi Arabistan'da evlendiği Endonezyalı eşine 19 yıl sonra Türkiye'de resmi nikah kıydı Haberi

Suudi Arabistan'da evlendiği Endonezyalı eşine 19 yıl sonra Türkiye'de resmi nikah kıydı Haberi

Başkan ve misafirlerin nikah için hazırlık yapması

Vatandaşlık Altın Takı Engelli Vatandaş Resmi Nikah Milletvekili 

-Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından çiftin nikahının kıyılması
-Başkan Akkaya tarafından çifte hitaben yapılan konuşma
-Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından çifte altın takılıp hediye verilmesi
-Endonezyalı gelin tarafından misafirlere çay servisi yapılması

( KONYA ) KONYA

- Suudi Arabistan'da 19 yıl önce tanıştığı Endonezyalı Widayati ile bu ülkenin yasalarına göre evlenen Ali Kasım Çilek, rahatsızlığı sebebiyle döndüğü Türkiye'de Türk vatandaşlığı alan eşiyle resmi nikah kıyarak evlendi. Konya’nın Akşehir ilçesinden 19 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan’a giden Ali Kasım Çilek (58), burada tanıştığı Endonezyalı Widayati (49) ile bu ülkenin kanunlarına göre evlendi. Suudi Arabistan’da çalışmaya devam eden çift, Ali Kasım Çilek’in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye gelerek Akşehir ilçesi Altuntaş Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamaya başladı.
Beyin küçülmesi hastalığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Ali Kasım Çilek’in bütün ihtiyaçlarını karşılayan eşi Widayati Türk vatandaşlığına da geçti. Ali Kasım Çilek ile Widayati çiftinin nikahı 19 yıl sonra Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından kıyıldı. Ali Murat Çilek’in hareket edememesi nedeniyle nikahlarını kıymak üzere çiftin evine giden Başkan Akkaya, çiftin nikahını şahitler ve misafirler huzurunda kıydı. Nikah törenin ardından çifti tebrik eden Başkan Akkaya, "Sizlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunmak gerekmiyor. Zaten 19 yıldır evlisiniz. Hanımefendinin vatandaşlık işleri geciktiği için bugüne kadar resmi nikah kıyılamıyordu. Buradan AK Parti Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hanımefendinin Ankara’da vatandaşlık konularını takip ederek çözüme kavuşturmuştur. Problemler giderilmiş olup, nikah kıyılabilir halini almıştır. 19 yıldır fiilen olan evlilik artık şu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti usul ve esaslarına göre de gerçeklemiş oluyor. Biz tekrar bu vesileyle hayırlı mübarek olsun diyoruz. Widayati hanımefendi de size bir sadakat gösterdi. Uzun zamandır sizin de sağlık sorunlarınız var ve hanımefendi size sağ olsun bakıyor, kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Hakikaten herkes böyle bir sadakat göstermez, hanımefendinizin kıymetini bilin. Allah mutluluğunuzu, huzurunuzu bozmasın, daim eylesin. İnşallah bu evliliği bereketli eylesin, iki cihan saadetine de vesile eylesin” dedi.
Nikah merasiminin ardından Başkan Akkaya çifte altın takıp, çeşitli hediyeler takdim etti. Hükümetin hasta ve bakıma muhtaç kişilere bakanlar için maaş bağladığını belirten Başkan Akkaya, "Hükümetimizin birçok hasta engelli vatandaşlarımıza tanıdığı bu imkandan sizin de faydalanabilmeniz için milletvekilimizle birlikte konunun takipçisi olacağız. Bundan sonraki hayatınızda resmi evlilikle birlikte sizlere daha nice mutlu ve huzurlu günler diliyoruz” diye konuştu.
Nikahın kıyılmasının ardından Endonezyalı Gelin Widayati tarafından misafirlere çay ikram edildi.
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