- Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı Haberi

- Suudi Arabistan'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan dağda 5 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıktı. Takla atan araç, dağ yamacından yuvarlandı. Kazada 2'sinin durumu ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım