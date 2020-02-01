Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı Haberi

- Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı Haberi

aracın takla atması

Kamera Gesi Cep Telefonu Trol 

-detay

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan dağda 5 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıktı. Takla atan araç, dağ yamacından yuvarlandı. Kazada 2'sinin durumu ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı