Suudi Arabistan'da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor
- Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarından görüntüler Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını 10 gündür hiçbir gerekçe göstermeden gümrükte bekletiyor.AA muhabirine konuşan Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz'da Suudi Arabistan 'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti. Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı. Suudi Arabistan lı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini ifade etti.
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