- Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü: 'Kaşıkçı bir iğneyle etkisiz hale getirildi” - “Türkiye’den kanıtları sağlamasını bekliyoruz”



- Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra parçalandığını duyurdu. Sözcü, Türkiye’den kanıtları sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Başsavcılık Sözcüsü cinayet soruşturmasını yürüten savcı soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini kaydederek, ancak 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetti.

Öte yandan Sözcü, Suudi Arabistan'da Ceza Mahkemesinin şüphelilerin kimliklerinin açıklanmasını yasakladığını belirtti.

Sözcü, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezası istediğini dile getirerek, suçlanan 11 kişiden 5'i için idam cezası istendiğini dile getirdi. Türkiye’den ses kayıtlarının talep edildiğini aktaran Suudi Sözcüsü, ancak Türk tarafından olumlu yanıt gelmediğini savundu. Konsoloslukta bulunan güvenlik kamerasının şüphelilerden biri tarafından bozulduğunu bildiren Sözcü, yerli işbirlikçinin robot resminin çizildiğini ve yerli işbirlikçiye ilişkin bilgilerin Türkiye tarafına teslim edileceğini dile getirdi. Sözcü, Türkiye’den kanıtları sağlamasını beklediklerini ifade etti.

"Türk medyasındaki ifadeler hakkında yorum yapmayacağız" Suudi Sözcü, Kaşıkçı’nın bir iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra parçalanarak yok edildiğini vurguladı. Sözcü, Kahtani’nin Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandığını ve Veliaht Prensin Danışmanı Kahtani hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.

Suudi Savcı, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluk dışına çıkarıldığını söyledi.



Suudi Sözcü, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Türk medyasındaki ifadeler hakkında yorum yapmayacağız" dedi.

Suudi Sözcü, "Kaşıkçı'yı eve dönmeye ikna etmek için atanan ekip lideri onu öldürme kararı aldı" ifadesini kullandı.

