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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suudi Arabistan’a hamur makinesinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı İzle

Suudi Arabistan’a hamur makinesinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı İzle

Polisin operasyonu

Argo Polis Uyuşturucu Akalan Yurt Dışı 

-İncelemeye alınan hamur makinesi
-Hamur makinesinin kesici aletle açılması
-Açılan boru şeklindeki makinenin içinden çıkan haplar

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’deki bir kargo şirketinden Türkiye'den Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul'da, Türkiye'den Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Söz konusu kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek üzere sandık halinde paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş daralı ağırlığı 12 kilo 379 gram gelen 80 bin tane Captagon hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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