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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Suuçtu Şellesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği İzle

Suuçtu Şellesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği İzle

-DRONE-

Yazla Şelale Kar Yağışı 

-patika yollar
-şelale
-beyaza bürünmüş ağaçlar
-beyazla kaplanmış kayalar

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışı ile beraber Suuçtu Şelalesi'nin güzellikleri drone ile görüntülendi. Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, ilçelerinde de kendini hissettirdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi de beyaz gelinliğini giydi. Doğa harikası şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman içi patika yolları ve şelalenin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.
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