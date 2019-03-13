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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sütlüce sahilde yelkenli tekne alabora oldu (2) - İSTANBUL Haberi

Sütlüce sahilde yelkenli tekne alabora oldu (2) - İSTANBUL Haberi

- Batan tekneden detaylarHaliç'te tekne alabora oldu - Alabora olan yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Sütlüce'den Haliç'e açılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Polis Deniz Polisi Bild 

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