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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sütlüce Sahil’de kurulan gönül sofraları yüzlerce kişiyi ağırladı

Sütlüce Sahil’de kurulan gönül sofraları yüzlerce kişiyi ağırladı

İftar alanı

Muhabbet Beraberlik Gönül Sofrası Paşalı 

-vatandaşlar
-konuşma
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sütlüce Sahil’de kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda, İstanbul’da, Türkiye’de hizmetlerin devamı için, Binali Yıldırım için büyük bir gayret göstereceğiz. Beyoğlu da inanıyorum ki, Binali Yıldırım diyecektir” dedi.
Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Her akşam ilçenin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak oluyor. Son olarak Sütlüce Sahili boyunca kurulan iftar sofralarında Sütlüce ve Bademlik sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yıldız, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. “23 Haziran’da çifte bayram yapalım” Başkan Yıldız, Ramazan’ın güzellikleriyle ve bereketiyle geldiğini belirterek, “Şuanda ülkemizin dört bir yanında; İstanbul’umuzda, Beyoğlu’muzda iftar sofraları kuruluyor. Bu iftar sofralarında gösterdiğimiz birlik, beraberlik, sevgi ve muhabbet her geçen gün artıyor. Allah (c.c) aynı sevgi ve muhabbetle yurdumuzun dört bir yanını kuşatsın ve bizi bayrama ulaştırsın. Bu sofralarımızda dünyanın dört bir yanından kardeşlerimiz var. Bugün Faslı öğrenci kardeşlerimiz de aramızda, Afrika’dan kardeşlerimiz de aramızda. Bu sofra gönül sofrasıdır. Ramazanınız ve gelecek bayramınızı tebrik ediyorum. 23 Haziran’da çifte bayram yapalım diyorum” dedi.
“Beyoğlu bugüne kadar gerekeni yaptı, yine yapacaktır” Başkan Yıldız, “31 Mart’ta bize gerekli teveccühü gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’a da Beyoğlu’muz gerekli desteği verdi. Ama ne olduysa oldu. Sandıklarda oylarımızın çalınması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar neticesinde 23 Haziran’da yeniden sandığa gidiyoruz. Orada demokrasi tecelli edecek. Beyoğlu’nda, İstanbul’da, Türkiye’de hizmetlerin devamı için, Binali Yıldırım için büyük bir gayret göstereceğiz. Beyoğlu da inanıyorum ki, Binali Yıldırım diyecektir. Biz Beyoğlu’nda Kasımpaşalı olarak, İstanbul’da Kasımpaşalı Binali Yıldırım olarak, Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı Kasımpaşalı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Beyoğlu bugüne kadar gerekeni yaptı, bugünden sonra da yapacaktır” ifadelerini kullandı. (HK-
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